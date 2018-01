Dans un communiqué parvenu à Senego, le Secrétariat Exécutif Permanent de Benno Bokk Yakaar présente ses condoléances à la communauté, à la Oumah islamique et à toute la nation sénégalaise.



« C’est avec une grande tristesse que la nation a appris le rappel à Dieu du Khalife Général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le 09 janvier 2018. Pour tout ce qu’il a représenté, en tant que guide religieux, soufi réputé, régulateur social et bâtisseur infatigable, sa disparition constitue une perte immense pour le pays. Le SEP de BBY présente ses condoléances à la communauté Mouride, à la Oumah islamique et à toute la nation sénégalaise et prie pour que le Miséricordieux l’accueille en son paradis céleste », rapporte le document.



Le SEP poursuit: « s’agissant de la tuerie en Casamance, le SEP joint sa voix à celle de toutes les forces vives de la nation pour exprimer son indignation et sa consternation devant la tragédie survenue dans la forêt de Boffa Bayotte, le samedi 06 janvier 2018, avec l’exécution sauvage de 13 jeunes sans armes. Aux familles des victimes et à toute la nation sénégalaise, le SEP de BBY présente ses condoléances attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés ».



Le Secrétariat Exécutif Permanent exprime son soutien aux pouvoirs publics dans la traque des assassins afin qu’ils soient sévèrement punis pour leurs actes ignobles et encourage par ailleurs » le gouvernement à demeurer ferme dans la dynamique de recherche continue d’une paix définitive en Casamance, après les efforts déployés pendant 05 ans et qui ont abouti à l’instauration d’une véritable accalmie dans la région ».