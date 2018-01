Touba – Le président de la République, Macky Sall, a présenté, mercredi à Touba, ses condoléances et celles de la Nation sénégalaise à la communauté mouride, suite au rappel à Dieu de son khalife général, Sérigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, dans la soirée de mardi, a constaté l’APS.



A la tête de la communauté mouride depuis le 30 juin 2010, Sérigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké est décédé mardi à l’âge de 92 ans, des suites d’une longue maladie, au village de Niary Ngayné, non loin de la capitale du mouridisme.



A Gouye Mbind où repose le saint homme, le chef de l’Etat, accompagnée du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, et du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a souligné que ‘’la nouvelle a été ressentie par toute la Umma Islamique’’.



Il a déclaré que ‘’le Sénégal vient de perdre un guide religieux de grande dimension qui a permis d’installer durablement une convivialité entre les confréries et entre les religions’’.



De même, il a rappelé le rôle qu’il a joué dans l’apaisement des turbulences pré-électorales lors de la présidentielle de 2012, en demandant aux protagonistes de se retirer de la rue et de mener une campagne pacifique.



‘’Une fois la nouvelle tombée, j’ai pris la décision de venir à Gouye Mbind, pour lui expliquer mes ambitions pour le Sénégal et solliciter ses prières avant prendre le chemin de Ranérou’’, a notamment ajouté le chef de l’Etat.



‘’A mon élection, a-t-il poursuivi, il m’avait demandé à Mbacké Cadior, de soutenir les plus démunis et les paysans.’’ Pour le président Macky Sall, ‘’parmi tous ceux qui l’ont fréquenté, nul ne pouvait rester insensible devant cet homme détaché des contingences de ce monde’’.



Dans sa réponse, le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, a souligné l’ampleur de la douleur après la disparition du guide spirituel de la communauté mouride. ‘’Ce jour est dur pour nous tous. Je ne pourrais jamais oublier Serigne Cheikh Sidy Moctar qui fut un guide hors pair’’, a-t-il lancé.



‘’Les réalisations qu’il a faites dans la cité religieuse et à Dakar témoignent de son engagement pour la communauté musulmane’’, a encore dit Serigne Bass Abdou Khadr.



A l’endroit du président de la République, il a déclaré que ‘’les témoignages faits par Serigne Cheikh Thioro Mbacké sont éloquents et montrent toute la sympathie et l’estime qui existaient entre le défunt khalife et le président de la République Macky Sall.



Ce dernier s’est ensuite rendu à Darou Minane, chez le nouveau Khalife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour présenter ses condoléances.



ID/ASG/OID