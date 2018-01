Le président SALL n’a pas tardé à se rendre dans la cité religieuse de Touba après le décès de Serigne Sidy Mokhtar MBACKE.



Un homme qu’il indique connaitre bien avant d’être élu à la magistrature suprême. A Touba, le chef de l’Etat lui a rendu un hommage à la dimension de son statut.



«Serigne Sidy Mokhtar Mbacké est un père, un guide, mais aussi un ami. La nouvelle a été ressentie par toute la Ummah Islamique. Le Sénégal vient de perdre un guide religieux de grande dimension qui a permis d’installer durablement une convivialité entre les confréries et entre les religions », explique Mack SALL.



Poursuivant, il revient sur le rôle de l’illustre disparu dans la crise post-électorale de 2012. « En 2012, il a participé à l’apaisement des turbulences pré-électorales lors de la présidentielle, en demandant aux protagonistes de se retirer de la rue et de mener une campagne pacifique. Une fois la nouvelle tombée, j’ai pris la décision de venir à Gouye Mbind, pour lui expliquer mes ambitions pour le Sénégal et solliciter ses prières avant de prendre le chemin de Ranérou. A mon élection, il m’avait demandé à Mbacké Kadior, de soutenir les plus démunis et les paysans. Parmi tous ceux qui l’ont fréquenté, nul ne pouvait rester insensible devant cet homme détaché des contingences de ce monde», témoigne Macky SALL.