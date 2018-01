© Primature par A. SECK Réunion de travail entre les délégations chinoise et sénégalaise Dakar, le 06 mai 2016 - Les délégations chinoise et sénégalaise ont eu une réunion de travail, à La Primature. C`est à l`occasion de la visite du Vice-Premier ministre chinois en charge de la diplomatie dans notre pays. Photo: Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement





Pour le porte-parole du gouvernement, le rappel à Dieu de Serigne Sidy Makhtar MBACKE est une grande perte pour le Sénégal.



Réagissant suite au décès du guide religieux, Seydou GUEYE retient surtout la dimension d’un homme totalement dévoué à son seigneur.



«Le gouvernement s’est incliné devant la mémoire du défunt khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mokhtar MBACKE. La nation sénégalaise vient de perdre un de ses remparts les plus solides. Le 7e khalife de Touba était un guide entièrement tourné vers son créateur, qui avait fait de sa vie et de sa mission, un sacerdoce pour la propagation de l’Islam, l’unité des croyants et la préservation du legs de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cheikh Sidy Mokhtar MBACKE a incarné toute sa vie durant, les valeurs de générosité, d’humilité et le culte du travail, et qui a hautement contribué à la modernisation de la ville sainte de Touba», a déclaré Seydou GUEYE.