Le Casa Sports de Ziguinchor (sud) traverse actuellement "une zone de turbulences mais il n’y a pas péril en la demeure" pour la suite de sa saison au sein de l’élite du football sénégalais, a estimé son président, Seydou Sané. "Nous allons garder le cap, nous n’avons raté que le début de saison", a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l’APS, soulignant qu’il "ne sert à rien de mettre une pression négative sur le staff et les joueurs".



Le Casa Sports de Ziguinchor, première équipe non relégable avec 4 points au compteur (un match en moins), a été largement battue 0-3, dimanche, par le Stade de Mbour, en match comptant pour la 7-ème journée de Ligue 1 de football. La dernière victoire du Casa Sports remonte à la première journée, lorsque l’équipe-fanion de la capitale sud du Sénégal avait battu l’AS Douanes 2-0 à domicile.



Le président du Casa-Sports reconnaît le difficile début de saison de son équipe, mais ne compte pas s’alarmer outre mesure. "Les contenus ne sont pas mauvais mais le football, ça va vite dans un sens ou dans l’autre, nous avons confiance aux joueurs et au staff technique", a insisté Seydou Sané.



Interpellé sur le départ de l’entraîneur Athanase Tendeng en pleine saison, pour les besoins d’un stage, le président du Casa Sports refuse d’y voir un lien avec les mauvais résultats actuels du club. "Non, il n’y a pas de lien, et ce stage qui a bénéficié à un autre technicien en plus du coach principal et d’un joueur, entre dans le cadre prévu de la construction d’un club d’élite au sud du pays", a-t-il affirmé. "D’ailleurs, nos partenaires de Sochaux sont attendus en mars à Ziguinchor pour animer une série de séminaires sur la gestion technique, administrative et économique d’un club", a expliqué M. Sané.



De même, dans le cadre d’un accord de partenariat signé avec l’équipe slovène du SD Bukovci FC, une délégation de ce club est attendue très prochainement à Ziguinchor, a annoncé Seydou Sané, qui avait séjourné en Slovénie en septembre dernier. Il dit avoir profité de ce séjour pour parapher un partenariat devant aller dans le sens de donner une plus grande impulsion aux échanges entre les deux parties, dans le domaine technique en particulier.



Depuis son titre de champion du Sénégal en 2012, l’équipe du Casa Sports de Ziguinchor cherche en vain à retrouver le sommet de la Ligue 1 de football.