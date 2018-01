Dakar: pour Sébastien Loeb, ``forcément, on n’est pas content``

Sébastien Loeb (Peugeot) a abandonné mercredi dès la 5e étape le Dakar-2018 dont il était l’un des favoris après la blessure de son copilote Daniel Elena, alors "quand ça s’arrête comme ça, forcément, on n’est pas content", a-t-il confié à l’AFP.



Q: Quel bilan tirez-vous de vos cinq jours sur le Dakar?



R: "Quand ça s’arrête comme ça, forcément, on n’est pas content. Le reste, tout ce qu’on a fait, ça ne sert plus à rien."



Q: Et sur l’ensemble de vos trois participations? N’avez-vous pas la frustration de ne pas avoir gagné une édition?



R: "On prend du plaisir quand ça marche. Après quand ça s’arrête ou que ça devient galère, c’est vraiment galère. J’ai pris du plaisir dans les bonnes spéciales. C’est sûr qu’on aurait bien aimé gagner. Après, tout le monde ne peut pas gagner." ... suite de l'article sur France 24