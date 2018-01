Féminin 2018: Le Sénégal dans le Groupe B avec le Nigeria

En Côte d’Ivoire, la cérémonie officielle du tirage au sort de la compétition a eu lieu mardi à la Maison des Entreprises à Abidjan-Plateau. Sept pays de la Zone UFOA B – Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria, Togo – et du Sénégal, pays invité, ont été répartis dans deux groupes de quatre.



La Côte d’Ivoire, pays hôte, est logée dans le Groupe A en compagnie du Burkina Faso du Ghana et du Niger.



Quand au Nigeria, première au classement FIFA, elle est tête d’affiche de la Poule B qui va regrouper le Bénin, le Togo et le Sénégal.



Le match d’ouverture aura lieu le 14 février prochain entre la Côte d’Ivoire et le Niger.



Le tournoi de football féminin dénommé ‘‘Trophée UFOA’’ (l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football) se jouera du 14 au 24 février, à Abidjan. C’est le troisième tournoi de ce genre organisé par l’UFOA après ceux organisés au Nigeria et au Ghana par le passé.