Sénégal : Décès de Serigne Sidy Mokhtar Mbacke, Khalife général de la puissante confrérie Mouride

Le général Serigne Sidy Moktar Mbacke a tiré sa révérence dans la nuit du mardi au mercredi 10 janvier. Il est décédé des suites d’une longue maladie; maladie qui l’avait empêché de participer au grand Magal de Touba, grande célébration annuelle des mourides en novembre dernier. Les fidèles mourides se sont rassemblés devant l’immense mosquée Massalikal Djinan pour réciter le coran et rendre hommage à l’illustre disparu. Il a été inhumé quelques heures après son décès à Goouy Mbind.



Les hommages et les témoignages fusent de partout. Ce grand homme a marqué la communauté par ses valeurs telles que le partage et l'aide aux démunis.