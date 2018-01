Hausse des importations du Sénégal à fin novembre 2017

Le cumul des importations du Sénégal, au terme des onze premiers mois de 2017, a connu une hausse de 426,8 milliards FCFA (environ 682,880 millions de dollars) comparé à la même période de l’année 2016, a appris mercredi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Ces importations se sont chiffrées à 3224,4 milliards de FCFA contre 2797,6 milliards de FCFA durant les onze premiers mois de 2016, soit une progression de 15,3%.



En variation mensuelle, les importations se sont établies à 299,6 milliards de FCFA en novembre 2017 contre 329,3 milliards de FCFA le mois précédent, soit une baisse de 9%.



Au cours de la période sous revue, les principaux produits importés sont les autres machines et appareils (32,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (31,6 milliards de FCFA), le riz (20,4 milliards de FCFA), les métaux communs (14,5 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (13,5 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal, au cours de la période sous revue, sont la France (19,9%), la Chine (12,7%), les Pays Bas (6,6%), l’Inde (6,4%), et l’Allemagne (5,6%).



