Le Sénégal compte 358 avocats en 2018, a révélé le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, déplorant que sur ce nombre seuls une vingtaine officie en dehors de la région de Dakar.



‘’Ce nombre est réduit et sa répartition est disproportionnée sur l’étendue du territoire national’’, a –t-il dit mardi, lors de la cérémonie de signature de la circulaire relative à la présence de l’avocat lors de l’interpellation d’une personne.



Le ministre sénégalais de la justice, cité par le quotidien le Soleil de ce mercredi, a reconnu que le système judiciaire du pays est encore loin d’être conforme aux standards internationaux en matière de ratio avocats /justiciables.



Il a, à ce propos, invité l’Ordre des avocats à ‘’nourrir une plus grande attention à cette importante question des droits de l’homme’’.



‘’Vous avez à cœur d’assurer une meilleure couverture qui passera par l’accroissement raisonnable et rapide du nombre d’avocats’’, a dit Fall



En réponse à cette préoccupation, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mbaye Gueye, a reconnu la faiblesse du nombre d’avocats au Sénégal, révélant que le concours d’entrée au Barreau sera organisé cette année.