Inauguration du 2e site de Phone Group à Dakar : 1 400 emplois à la clé

Installé au Sénégal depuis 2013, Phone Group poursuit son chemin de croissance sur le continent africain en inaugurant, le 19 décembre 2017, son second site à Dakar. A terme, près de 1 400 personnes seront employées.



Le nouveau site, baptisé Jambar , a été inauguré à Cité Tobago sur la Voie de dégagement Nord, en présence des membres du Conseil d’Administration d’Arvato , de Moulay M’hamed Elalamy, membre du Conseil d’Administration de Saham Group, de Ghita Lahlou, Présidente du Conseil d’Administration de Phone Group, et d’Otmane Serraj, Directeur Général de Phone Group.



Cette nouvelle implantation accompagne le développement du groupe sur le continent et confirme en particulier l’un des axes majeurs de la vision stratégique de Phone Group, « l’African Footprint ». Fier de son ancrage africain, le pionnier des métiers de la relation clients au Maroc, a ainsi fait de son développement en Afrique une priorité. A ce sujet, le Directeur Général de Phone Group, Otmane Serraj a déclaré : « Parce que l’Afrique est un écrin de talents et d’opportunités grâce à sa qualité de main d’œuvre, nous y avons élaboré une stratégie ambitieuse de développement afin de répondre au besoin croissant de nos clients. Nous proposons des offres diversifiées pour nos clients donneurs d’ordres, tout en favorisant le management interculturel et en offrant des expériences uniques à nos collaborateurs dans des perspectives économiques favorables ». ... suite de l'article sur Autre presse