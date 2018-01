Dakar - Le chef de la confrérie musulmane des mourides, une des plus importantes du Sénégal, est décédé et a été inhumé dans la nuit de mardi à mercredi près de Touba (centre), ville sainte de la confrérie, ont indiqué les médias sénégalais.



Musulmans à 95%, les Sénégalais pratiquent un islam sunnite dominé localement par d’importantes confréries soufies, essentiellement celles des mourides, des tidianes, des qadres et des layènes.



Serigne Sidy Moctar Mbacké, décédé à l’âge de 92 ou 93 ans, selon les sources, petit-fils du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, était devenu en 2010 le septième khalife général des mourides.



Décédé à la suite d’une maladie, il a été inhumé dans la nuit et un autre petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a été désigné pour lui succéder, selon les médias, dont l’Agence de presse sénégalaise (APS, publique) et le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil.



Signe de son importance, le président Macky Sall était attendu à Touba pour présenter ses condoléances, et le Conseil des ministres de mercredi a été annulé, rapporte Le Soleil.



Ce décès intervient peu après celui du chef des tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy, à l’âge de 89 ans, six mois après avoir succédé à son frère.



