Un an de prison pour le multirécidiviste : Oumar Diallo avait grugé la coopérative d’habitat du ministère de la Culture à hauteur de 49,8 millions

Jugé, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie au foncier au préjudice de la coopérative d’habitat du ministère de la Culture et autres plaignants, Oumar Diallo a pris 1 an ferme. Egalement, il va allouer aux victimes la rondelette somme de 71 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.







Le patron des sociétés Senitours et Sci Sen Diwane est en prison. Oumar Diallo a récidivé. Et le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar ne lui a laissé aucune chance d’humer l’air de la liberté. Le sursis était même à écarter dans cette procédure, après le réquisitoire du parquet qui a demandé 3 ans d’emprisonnement. Ainsi, le coupable a écopé d’une peine de 1 an ferme pour escroquerie au foncier. Ce au préjudice de la coopérative d’habitat du ministère de la Culture, Thomas Gonvales, Dahirou Diallo, El Hadj Sylla, Doudou Niang, Mariama Lamanara Sow et Aïda Diouf. Les avocats de la défense avaient sollicité une application bienveillante de la loi pénale.



Il résulte du procès-verbal d’enquête préliminaire signé par le commissaire de police principal Ibrahima Diop, qu’entre la fin de l’année 2015 et le courant de l’année 2017, 7 plaintes, dont une transmise contre Omar Diallo pour escroquerie au foncier portant sur un préjudice de 76 300 000 de francs Cfa, ont été déposées sur sa table. Le chef de la Division des investigations criminelles (Dic) de mentionner qu’il a été saisi le 9 mars 2016 par la coopérative d’habitat du ministère de la Culture. Que celle-ci a été représentée par son président Papa Baba Ndiaye. Au cours de sa déposition, ce dernier a déclaré qu’il a été escroqué par le prévenu à hauteur de 49 800 000 de francs Cfa. Le sieur Ndiaye a soutenu que ladite coopérative avait signé un protocole d’accord portant acquisition de 400 terrains de 150 mètres carrés chacun, situés à Keur Ndiaye Lô. ‘’C’est ainsi que les versements ont été effectués au profit de la Sci Sen Diwane. Depuis, aucun membre de la coopérative n’a reçu acte portant attribution d’une quelconque parcelle. Là, nous avons exigé la restitution des sommes. A la date du 20 janvier 2015, il a accepté de nous rembourser. Cependant, Oumar Diallo n’a rien respecté. Pis, il est resté introuvable et injoignable’’, a exposé le président de la coopérative d’habitat du ministère de la Culture avant de réclamer 60 millions de francs Cfa.



D’autres victimes réclament leur argent



Greffier à la retraite, El Hadj Sylla n’a pas échappé aux manœuvres frauduleuses du propriétaire de Sen Diwane, spécialisée dans le domaine de la promotion immobilière, domicilié à Yoff Cité Toundouria. ‘’Il m’avait promis de me vendre 2 parcelles de 150 mètres carrés sises à Keur Massar, à 600 000 F Cfa. C’est lorsque je lui ai remis l’argent qu’il a coupé tous les contacts avant de déménager dans un lieu que j’ignore jusqu’à présent’’, a souligné Sylla. Pour sa part, Dahirou Diallo dit avoir perdu 6 millions de francs Cfa dans ‘’les activités délictuelles’’ d’Oumar Diallo.



‘’Il m’a retourné la moitié de la somme versée. Il me doit maintenant 3 millions de francs’’, a-t-il signalé. Mariama Lamarana Sow, elle, réclame depuis 2012 le remboursement de ses 3,250 millions de francs Cfa. Au moment où Aïda Diouf demande au prévenu ses 3 millions destinés à l’acquisition d’une parcelle de 150 mètres carrés sise à Keur Momar Sarr depuis 2011. ‘’Je ne l’ai plus revu’’, a-t-elle argué. Et sur le même site, Oumar Diallo a vendu au sieur Thomas Gonvales 11 terrains pour un montant de 11 millions de francs Cfa. Bénéficiant d’une procuration signée des mains du plaignant, Serges Breysse a déclaré que le sieur Diallo, après avoir reçu les fonds, ne lui a remis que des actes de vente, mais jamais les documents des terrains. Dernier à prendre la parole, Daouda Niang a porté plainte pour abus de confiance portant sur 2,250 millions de francs Cfa.



Toutefois, l’enquête a révélé que le patron de Sen Diwane a vendu 400 parcelles appartenant à l’Etat du Sénégal, avec le projet du Pôle urbain de Diamniadio (Pud) et à des tiers. Sur ce, il lui a été difficile de produire des titres de propriété à ses clients.



Le prévenu accuse l’ancien maire de Keur Massar Gamou Boye et Aldo Matar Diop



Né en 1966 à Rufisque, Oumar Diallo a reconnu les faits avant d’accuser l’ancien maire de Keur Massar Gamou Boye et Aldo Matar Diop. ‘’Les parcelles que j’ai vendues sur le titre foncier 12894/Dp m’appartiennent. J’ai acheté auprès de ces derniers 200 parcelles sur le site et j’avais versé un acompte d’un montant de 83 millions de francs Cfa. Mais j’ai été victime d’une escroquerie au foncier de leur part. J’ai initié une action en justice contre eux et l’affaire suit son cours‘’, a-t-il expliqué. Non sans souligner avoir encaissé toutes les sommes d’argent réclamées par les plaignants dans le cadre des transactions. Le prévenu a également accepté de rembourser l’intégralité des montants.



Finalement, Oumar Diallo va allouer à la coopérative d’habitat le montant demandé. Aussi, va-t-il décaisser 11 millions de francs Cfa pour les autres parties civiles.



