Fimela - Maintien des Enfants à l’école, grossesses précoces : Marième Thiam Babou porte le plaidoyer

Les grossesses, les mariages et les abandons scolaires précoces sont des réalités dans le département de Fimela. Ils sont même de plus en plus récurrents et préoccupants. Ainsi, la journée de l’Excellence célébrée hier a-t-elle servi de prétexte aux élèves de la localité pour dénoncer ces maux. Avec des sketchs et des récitals de poèmes, ils ont su tenir en haleine leurs parents et autres invités.



La marraine de la journée, Mame Marième Thiam Babou, a tiré la sonnette d’alarme en faisant un plaidoyer. Elle a invité enseignants, parents, autorités à œuvrer pour offrir une scolarisation de qualité aux élèves afin de les maintenir à l’école et de venir à bout des obstacles. ‘’Les grossesses, les mariages précoces, la prostitution de mineures peuvent constituer des fléaux qui entravent leur scolarisation et leur maintien à l’école. Ce phénomène est d’autant plus grave que chaque année, des centaines de filles issues de différents établissements du primaire tombent enceinte ou sont données en mariage. Et le plus souvent, ce sont de brillantes filles qui en sont victimes’’, s’est désolée Mme Babou. Très engagée dans la lutte contre ces fléaux, la marraine estime que les grossesses, mariages et abandons scolaires précoces ne sauraient être acceptés ou encouragés.



‘’Nous ne souhaitons pas que nos enfants vivent de telles situations’’, a fulminé la responsable politique à Fimela, et militante de l’Alliance pour la République (Apr). Aussi a-t-elle rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour une scolarisation de qualité. ‘’81,2% des filles ont été scolarisées de 2012 à nos jours’’, dit-elle. En tant que marraine, elle a en outre offert en exemple son parcours, notamment les efforts qu’elle a consentis pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. ‘’J’ai obtenu le baccalauréat au lycée Diogoye Basile Senghor de Fimela en effectuant parfois 14 kilomètres de marche à pied, à l’aller et au retour. J’ai mesuré combien une bonne scolarisation pouvait profiter à l’éveil des consciences dans un environnement approprié’’, soutient-elle. Avant d’inviter les jeunes élèves à plus de rigueur et de volonté.



KHADY NDOYE (MBOUR)