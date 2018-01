Tournoi de L’UFOA B : Les lionnes démarrent par les Nigérianes

L’équipe féminine du Sénégal va rencontrer le Nigéria, première nation africaine au classement FiFA, pour son premier match comptant pour le tournoi de la zone B de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) auquel elle participe en tant qu’invité, a appris l’APS des organisateurs.



Ce tournoi aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 14 au 24 février prochains.



Le Sénégal avait été éliminé de la phase finale de la dernière édition de la CAN féminine jouée en décembre 2016 au Cameroun par le Nigeria, futur champion.



Outre le Nigeria, les autres adversaires de la poule B du Sénégal sont le Bénin et le Togo.



Dans la poule A, la Côte d’ivoire, pays hôte, va démarrer son tournoi contre le Ghana le 14 février.



Les deux autres équipes logées dans la poule A sont le Burkina Faso et le Niger.





SD/BK