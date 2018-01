La population de l'Île de Gorée peut pousser un grand ouf de soulagement. Parce que la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a installé un nouveau câble sous-marin et sous-terrain pour alimenter efficacement Gorée en électricité. La cérémonie d'inauguration de l'ouvrage s'est tenue ce mardi 9 janvier 2017.



Un câble de 2,7 Km avec une capacité de 10 Méga Watts

Il s'agit, selon le Directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, d'un câble d'une longueur de 2,7 Kilomètres qui relie Gorée à Dakar. Le câble est protégé pour éviter des agressions. Un projet dont le coût global est estimé à 1 milliards 300 millions de francs Cfa. Et les travaux ont duré près de 5 mois.



De l'avis du patron de la Senelec, l'ancien câble date depuis les indépendances et a été endommagé en 2014. Depuis lors, Gorée était alimenté par des groupes électrogènes. Pour lui, cet investissement va au-delà de la recherche d'une quelconque rentabilité. Mais juste un bénéfice social que Gorée mérite, en tant qu'île mémoire, île symbole, patrimoine de l'humanité, visitée par plusieurs autorités du monde.



Soutenant que l'accès à l'électricité est un droit pour tous les Sénégalais, Mouhamadou Makhtar Cissé ajoute que ce câble sous-marin peut faire transiter 10 Méga Watt de courant. Une capacité qui dépasse de loin les besoins actuels en consommation d'électricité de Gorée, estimés à près de 6 Méga Watt.



En plus de cette nouvelle alimentation électrique, Makhtar Cissé a fait savoir que la Senelec va aussi mettre à la disposition de Gorée un groupe électrogène secours, afin de sécuriser au cas où le câble subit une agression.



La Senelec ne s'est pas arrêté e en si bon chemin. Elle a aussi sécurisé les installations électriques de la population de l'île, en assurant la conversion au prépaiement (Woyofal). Ce, pour lui permettre de gérer la consommation électrique et de réduire les factures.



Lancement prochain du projet "Gorée : île verte"

Mais, la Senelec veut aller au-delà. Car, selon Mouhamadou Makhtar Cissé, ses équipes sont en train de travailler pour lancer le concept ‘'Gorée : île verte''. Il s'agit ici d'un projet qui va permettre à l'île de disposer de l'énergie solaire et éolienne. Les études sont en cours et si elles sont concluantes, Gorée va se passer du câble et sera basculée vers le système solaire et éolienne.



Par ailleurs, la Senelec, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), accompagne l'Île de Gorée dans la protection de son environnement. C'est dans ce cadre qu'elle a offert un chèque de 5 millions de francs Cfa à la commune de Gorée pour lui permettre d'acheter une nouvelle "Pirogue poubelle" qui sert de transport de déchets solides vers Dakar. Car, l'ancienne s'était écrasée sur les roches.



Me Augustin Senghor, maire de la commune de Gorée, pour sa part, a déclaré que pendant plus d'une dizaine d'années, l'Île a eu d'énormes difficultés dans le cadre de son alimentation en électricité. Et aujourd'hui, tout cela n'est qu'un vieux souvenir.



"Les Goréens ont tous dit qu'ils sont sorties de l'ombre à la lumière ou bien que Gorée a émergé", a laissé entendre le maire.



Et de poursuivre : "grâce à l'Etat, au Gouvernement et à la Senelec, Gorée est fière d'étrenner ses nouvelles installations électriques".



Cheikhou Aïdara