Babacar Bâ, président du Forum du justiciable propose à l'État du Sénégal de former des parajuristes pour accompagner les justiciables et les magistrats dans leur service. Ce, du fait du déficit criard en avocats, qui sévit dans le pays. Il a fait cette proposition au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, lors de l'atelier de présentation de la circulaire sur la présence de l'avocat dès l'interpellation du justiciable.



"Nous saluons cette décision du chef de l'État qui a honoré son engagement. Cette disposition permettra de renforcer les droits humains au Sénégal. Elle va renforcer la crédibilité des procès-verbaux. Je propose que l'État forme des para-juristes pour accompagner les justiciables", dit-il.



Selon le Forum du justiciable, le vrai problème des justiciables c'est l'accès aux services des avocats. "Le nombre d'avocats est petit. Ils sont au nombre de 350 au barreau de Dakar. Les magistrats sont plus nombreux que les avocats. J'estime que ce n'est pas normal. Pour preuve, à Tambacounda et à Fatick, il n'y a pas d'avocats. Au Maroc, ils ont recruté 1500 avocats. L'État a les moyens. Il faut recruter le maximum d'avocats possible, alimenter les différents barreaux et permettre aux tribunaux régionaux d'avoir des avocats", note le président du Forum du justiciable.



Babacar Bâ ajoute aussi que le coût pour se payer un avocat est exorbitant. Il faut penser au justiciable qui n'ont pas les moyens.



Chamsidine Sané