Attaque de Bofa : Les condoléances du gouvernement espagnol

Après le meurtre de 13 jeunes en Casamance, le Gouvernement espagnol a présenté ses sincères condoléances aux autorités de la République du Sénégal et aux familles des victimes des assassinats commis le samedi dernier, dans la forêt Casamançaise.



"Le Gouvernement espagnol tient à réaffirmer au Gouvernement sénégalais et au peuple de la Casamance la continuité du soutien de l'Espagne à leurs efforts pour parvenir à une paix durable et définitive en Casamance, zone prioritaire de la Coopération espagnole, qui permettra la pleine mise en œuvre des stratégies de développement de la région", a indiqué l’ambassade espagnol à Dakar, dans un communiqué rendu public, ce mardi 9 janvier 2018.



Youssoupha Mine