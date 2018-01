Le ministre du commerce, Alioune Sarr, s'est rendu, ce mardi 09 janvier, dans les deux usines de production de pâtes alimentaires du groupe Nma (nouvelle minoterie Africain). Usines qui, aujourd'hui, traversent des difficultés liées aux importations de pâtes venant de Turquie. Cette visite entre dans le cadre de l'appel du Président directeur général du groupe Nma aux autorités de la République face aux menaces qui pèsent sur l'industrie sénégalaise des pâtes alimentaires.



Alioune Sarr, ministre du commerce, pense qu'"il était important de venir voir une entreprise qui est victime de distorsions de la concurrence parce qu'il y'a des produits agroalimentaire qui sont subventionnés dans d'autres pays et qui sont importés au Sénégal". Il renseigne que le niveau des importations de pâte au Sénégal est passée de 6000 tonnes à 20 000 tonnes. Ce, au moment où le commerce intérieur dégringolait de 20 000 tonnes à hauteur de 13 000 tonnes.



"Le Sénégal risque de ne plus produire de pâtes"

"Aujourd'hui, sur les cinq industries spécialisées en pâtes, les trois ont disparu. Et si ces entreprises ne sont pas accompagnées, nous risquons naturellement de voir que le Sénégal ne pourra plus produire de pâtes", alerte-t-il. Mais, il annonce que des mesures de défenses commerciale, conforment aux engagements internationaux de notre pays, seront mises en place pour accompagner l'entreprise (Nma).



"Nous mettrons en place un comité de commercialisation et de régulation de la pâte au Sénégal pour permettre à cette filière dans laquelle des dizaines de milliards ont été investies d'être un secteur rentable. Nous avons constaté une évolution de plus de 250 % de l'importation au Sénégal alors qu'au même moment, nous avons de l'expertise et du talent au Sénégal que nous pouvons accompagner", souligne Alioune Sarr.



Ameth Amar demande la régulation du marché

La nouvelle minoterie Africaine (Nma), de son côté, a déploré l'invasion du marché par des pâtes alimentaires importées principalement de Turquie à des prix anormalement bas et pour une qualité inférieure. Face à la concurrence internationale, Ameth Amar, Pdg du groupe Nma, demande à ce que le marché soit régulé en se basant sur la qualité des produits pour fixer des frontières et veiller à la santé publique. "L'état doit prendre 20% de taxes sur certains prix importés. Nous demandons à l'État de contrôler les importations et de voir si les pâtes sont 100% de semoule ou si elles sont mélangées. Nous demandons aussi à ce que la valeur subventionnée par les pays exportateurs soit ajoutée au prix (normal) pour que l'on puisse dédouaner sur la base de ce prix".



Il ajoute : "Le ministre a sauvé ce secteur, il y'a 7 mois, en nous donnant des quotas qui tournent autour de 60% de nos capacités. Les emplois sont sauvés ainsi que les sociétés".



Cependant, Nma attend à ce que des mesures fortes soient prises par les autorités pour relancer l'activité de ces deux unités industrielles qui disposent d'une capacité de 35 000 tonnes sur un marché estimé à 45 000 tonnes et ainsi sauvegarder les nombreux emplois associés. Parmi les mesures adoptées par certains pays confrontés au même problème, on peut citer la mise en place d'un système de régulation des importations, l'application d'une surtaxe des droits d'entrée sur les produits importés et l'augmentation de la valeur mercuriale servant de base au calcul des droits de douane.



Pour rappel ces industrie de Nma Sanders, dont l'ancienne usine des moulins Sentenac acquise en 2015, ont été modernisées et dotées d'équipements de dernière génération pour un investissement de plus de 12 milliards de francs Cfa.



Ndèye Fatou NDIAYE