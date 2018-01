Meurtre de 13 jeunes : Le Quai d’Orsay déconseille la destination Casamance

Malgré les assurances du ministère du Tourisme soutenant que "l'ordre et la sécurité règnent en Casamance et continueront d'y régner afin que les privilégiés qui la visitent, accueillis par l'hospitalité légendaire des habitants, puissent toujours y contempler, en toute quiétude, la belle diversité qui a fait sa réputation", le Quai d'Orsay a tenu à déconseiller aux voyageurs d'affaires de se déplacer dans cette région.



Sur son site internet consulté par Seneweb, le ministère des Affaires étrangères de la France écrit que : "les graves événements du 6 janvier ayant entraîné la mort de 13 Sénégalais rappellent la nécessité de suivre strictement les conseils de la rubrique Sécurité concernant les zones orange de la carte. Une opération militaire est en préparation et pourrait durer quelques jours. Par conséquent, il est formellement déconseillé de se rendre dans la zone au sud de Ziguinchor, y compris sur la RN 4 bis qui mène à la Guinée Bissau, jusqu'à nouvel ordre".