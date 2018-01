Sénégal : lancement des travaux de construction de l’esplanade du Musée des Civilisations noires par une société chinoise

Les travaux de construction de l'esplanade du Musée des Civilisations noires, confiés à la société chinoise "Qingdao Construction" ont été lancés lundi à Dakar, a constaté Xinhua.

Construite sur une superficie de 12 661,2 mètres carrés, l'esplanade comprend "la perfection de la clôture, les grillages et la porte du Musée, la pose des carrelages sur la place", a indiqué le conseiller économique de l'ambassade de Chine, Lv Yifeng, lors de la cérémonie de pose de la première pierre.

Il a fait également part de la restauration de l'espace vert, l'installation des réseaux d'eaux et d'électricité, le drainage de l'eau de pluie et l'installation de l'éclairage, soulignant que le coût total du projet est estimé à 70 millions de francs CFA.

A en croire M. Lv, "après l'achèvement des travaux, les deux grands projets culturels que sont le Grand Théâtre national et le Musée des Civilisations noires seront liés impeccablement par une esplanade merveilleuse et présenteront un aspect plus brillant et plus harmonieux".

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Culture, Birane Niang, a déclaré que le lancement des travaux de l'esplanade rend "définitivement opératoire l'ouverture du Musée des civilisations noires dans un environnement exceptionnellement favorable.

Le musée des civilisations noires, construit grâce à la coopération sino-sénégalaise, sera inauguré en 2018, a annoncé en décembre dernier, le Premier ministre sénégalais Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Construit sur une superficie totale de 13.785 m² sur 4 niveaux, le musée comprend des salles d'expositions, une salle de conférence, un auditorium de 150 places et des locaux administratifs.

Ce joyau architectural, réalisé par le Beijing Institute of Architectural Design, dispose aussi d'un atelier de conception des expositions, d'un espace polyvalent et d'un parking automobile d'une capacité de 106 places.