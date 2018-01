Couverture Mondial 2018: 20 accréditations réservées à la presse sénégalaise

Les médias Sénégalais prépare le terrain pour la couverture de la prochaine Coupe du monde Russie 2018. Au cours d’une rencontre avec la presse, l’Association nationale de la presse sportive (Anps) a annoncé que la presse sénégalaise disposera d’un quota de 20 accréditations qui sera délivrés à la Presse écrite (papier et en ligne) dont cinq pour les reporters photographes. Le président Abdoulaye Thiam indique que chaque reporter devra débourser cinq millions francs CFA mais aussi une caution de 1 million de Fcfa pour couvrir la compétition.



La presse sénégalaise disposera d’un quota de 20 accréditations pour la couverture de la Coupe du monde Russie 2018. L’annonce a été faite hier, lundi 8 janvier, par l’association de la presse sportive à travers son point de presse qui portait sur les préparatifs de cet évènement majeur, parti pour polariser l’actualité sportive.



Selon Abdoulaye Thiam, président de l’Anps c’est 15 codes pour les journalistes et 5 autres pour les reporters photographes. « Nous avons droit à 20 accréditations dont 15 pour la presse écrite (site, quotidien, magazine). Ce n’est pas l’Anps qui l’a décidé mais la Fifa. Un code ne peut pas être utilisé par deux journalistes, c’est pourquoi, nous avons décidé un certain nombre de critères parce qu’il y a eu beaucoup de demandes comme vous pouvez l’imaginer. En 2002, nous avions le même quota, c’est pareil pour cette année. Mais, entre temps, nous avons vu que beaucoup d’organes de presse ont été créés », a t-il indiqué. En dehors de Radio télévision sénégalaise (Rts), qui bénéficie déjà d’une exclusivité de retransmission en direct des matchs, le président de la presse sportive entend solliciter la Fifa afin de permettre aux radios et télévisions de disposer des accrédititions supplémentaires leur permettant de se rendre en Russie en vue d’autres reportages.



Le président Thiam a toutefois rappelé les critères à remplir pour avoir ces codes. Selon lui, il faut que les demandeurs soient avant tout reconnus comme journalistes sportifs et travaillant dans un organe de presse. Que ce soit sur format tabloïd, magazine, sites ou un travail en free lance. Les mêmes conditions sont aussi soumises aux reporters photographes. «Il faut avoir un compte dans l‘espace Media de la Fifa. Mais, si un code est donné à quelqu’un qui ne dispose pas d’un compte dans l’espace Media de la Fifa, il ne pourra pas avoir accès au formulaire pour pouvoir s’accréditer. Donc, obligatoirement, il faut que le journaliste nous présente son compte dans l’espace Media de la Fifa. Chaque organe n’a droit qu’à un code, en raison de la demande réduite », précisera t-il.



Le président de l’Anps indiquera que cinq (05) millions francs Cfa suffiront au reporter qui vont couvrir la compétition. D’autres préalables sont aussi soumis aux médiats. En plus d’un engagement écrite de l’administrateur ou du Directeur de la Publication, reconnaissant qu’il va mettre son reporter dans de bonnes conditions, une fois en Russie, le reporter est également appelé à débourser une caution de 1 million de Fcfa qui n’est remboursable qu’en Russie,« Le reporter doit déposer une caution d’un million de francs CFA au niveau de l’Anps au plus tard le 20 janvier 2018 et qui sera non remboursable. Cette somme sera remise au journaliste une fois en Russie. C’est une sorte de garantie. Nous avons pris ces dispositions parce que lors des précédentes éditions, nous nous sommes rendus compte que des journalistes ont désisté au dernier moment », rappelle Abdoulaye Thiam.