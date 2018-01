Après l’attaque de Niaguis qui a fait treize morts, le ministre de la Justice est monté au créneau. Et c’est pour promettre que ‘’les autorités sénégalaises s’emploieront à retrouver les responsables, à les juger et à les punir conformément à la loi’’. Interpellé sur la question avant-hier, lors d’une tournée politique à Rufisque Est, Ismaïla Madior Fall a indiqué que l’attaque intervient dans un contexte où ‘’les conditions étaient en train d’être réunies pour un retour de la paix en Casamance’’.



Le Professeur de Droit relève que ‘’depuis bientôt quatre voire cinq ans, il y a une accalmie en Casamance qui présageait l’avènement de la paix’’. Selon le ministre, il n’est pas question de laisser ‘’cet évènement malheureux compromettre la dynamique de paix dans laquelle on était engagé’’. Ainsi, il se dit optimiste quant à une paix définitive en Casamance. ‘’Je suis rassuré par le fait que tous les efforts qui ont été déployés par tous les acteurs qui se sont investis dans la construction de la paix, ne puissent être compromis par ce qui s’est passé’’, dixit Ismaïla Madior Fall.



Par ailleurs, le ministre de la Justice recommande la prudence sur les auteurs de ce malheureux évènement. Car, prévient-il, ‘’il n’est pas encore établi que ce soit le Mfdc. Tout ce que l’on sait, c’est que ce sont des éléments armés incontrôlés. Pour l’instant, il faut rester prudent. On ne sait pas encore qui est l’auteur de ce forfait. Il s’agit d’un acte qui n’a pas encore été revendiqué’’.