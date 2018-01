Zoss explique la pause qu'il est en train d'observer actuellement sur sa carrière. Le lutteur soutient que ce n'est pas un recul qu'il a pris par rapport à l'arène. Selon Zoss, les défaites qu'il a eues, continuent de lui faire mal, tout comme la situation que l'arène est en train de traverser.



"C'est le fait d'avoir enchaîné 4 défaites dans ma carrière. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à digérer ces défaites. Tout, comme je ne digère pas la crise dont on parle actuellement dans l'arène. Les gens ont mené une campagne pour parler de violence dans l'arène uniquement pour bloquer les sponsors", soutient Zoss.



Il indique que c'est un recul par rapport à ses défaites. Et il en a accumulé beaucoup lors de ses dernières sorties, au total 4 défaites sur 4 combats. Maintenant, actuellement, il est dans une position diagnostiquer ce qui ne va pas chez lui. C'est seulement comme ça qu'il saura comment remédier aux difficultés auxquelles il fait face.



"Je n'ai pas pris de recul par rapport à la lutte, mais plutôt par rapport à mes défaites dans l'arène. Quand on est dans une dynamique de victoires, on est tout content. Mais si, en un moment donné, les défaites s'accumulent, il faut reculer pour mieux sauter. Diagnostiquer sa propre personne et se poser des questions sur ce qui ne va pas. Maintenant, après analyse, si on a trouvé que l'on doit travailler davantage, on le fait. De même, si on manque de préparation sur le plan mystique aussi, on redouble d'efforts. C'est juste cela", a dit Zoss dans Record.



