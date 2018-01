Khadim Ndiaye croit aux chances de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde 2018. Le portier des Lions de la Téranga retient que le Sénégal a des joueurs de qualité qui sont reconnus partout dans le monde entier. Selon l'ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis, le Sénégal dispose de tous les ingrédients nécessaire pour montrer un beau visage et faire une bonne Coupe du monde en Russie.



Le Sénégal partage la Poule H du Mondial avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



"Comme je le dis toujours, on a une bonne équipe. On a des joueurs de qualité qui sont reconnus en Afrique et dans le monde. Maintenant, à nous de le prouver sur le terrain en faisant une bonne campagne lors de cette Coupe du monde en Russie. Personnellement, je ne crois pas que telle ou telle poule est plus facile ou difficile. C'est sur le terrain que se joue le match. Chaque équipe va aligner onze joueurs. Donc, je ne vois pas la différence. On a des joueurs de qualité, un bon entraîneur qui connaît bien la Coupe du monde pour l'avoir jouée en tant que capitaine de la génération 2002. Connaissant le coach et sa rigueur, je suis sûr qu'il va bien nous préparer pour faire une participation honorable à la Coupe du monde. Le reste, c'est à nous, joueurs, de montrer un bon visage et de représenter dignement le Sénégal dans ce grand rendez-vous du football mondial. C'est à nous d'écrire notre histoire", a dit Khadim Ndiaye.





Khadim Ndiaye a été désigné meilleur joueur étranger évoluant dans le championnat guinéen. Khadim Ndiaye joue au Horoya AC.



MC