Monnaie : Le Franc CFA Fait Perdre Au Sénégal Sa Compétitivité-Prix

L’économie sénégalaise a enregistré une perte de compétitivité-prix de 2,7 % sous l’effet de l’appréciation du franc Cfa par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux.



La révélation est de la Direction de la prévision et des études économiques du ministère de l’Economie et des Finances dans son dernier point mensuel. Selon la note, sur les onze premiers mois de 2017, l’économie nationale a également enregistré des pertes de compétitivité-prix de 2,8 % par rapport à la même période de 2016.



Par conséquent, la conquête des marchés internationaux et régionaux s’annonce difficile pour l’année 2018. D’autant que les exportations et les importations du pays sont en forte baisse. Selon la note de la Direction de la prévision et des études économiques, au mois de novembre 2017, le déficit des échanges extérieurs s’est réduit de 24,3 milliards pour ressortir à 153,5 milliards contre 177,8 milliards en octobre 2017. Une situation favorisée par la baisse des importations de 29,8 milliards de francs Cfa qui reste plus importante que celle des exportations (-1,9 milliard). Le tout en variation mensuelle. Quant aux exportations de biens, elles sont évaluées à 110,1 milliards de francs Cfa au mois de novembre 2017 contre 112,0 milliards de francs Cfa un mois auparavant, soit un repli de 1,9 milliard de francs Cfa en valeur relative et de 1,7 % en valeur absolue.



Adama COULIBALY