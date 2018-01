30 Ans De Hip Hop Au Sénégal : Que Vaut La Gent Féminine Dans Le Rap Sénégalais?

Oumy Guèye alias Omg, artiste rappeuse, évolue dans le hip hop depuis cinq ans. «En tant que femme dans le hip-hop ce n’est pas très évident.



Elles (les femmes) ont toujours été marginalisées. Cela continue dans tous les cas. On ne dit pas que tout est parfait. Il faut tout le temps travailler doublement plus que les hommes. Si aujourd’hui on veut être au-devant de la scène, donner quelque chose au public, il faut donner deux fois plus que les hommes», confie-t-elle. Avant de poursuivre : «C’est un milieu ou les hommes sont naturellement acceptés. Quand tu viens en tant qu’homme, tu es facilement adopté. Ce n’est pas évident en tant que femme d’être adoptée. Il y a des hommes qui ont les clés. C’est un milieu masculin, c’est eux qui détiennent les clés parce que c’est avec eux que cela a commencé. Il y a certaines portes fermées et pour les ouvrir, il va falloir faire face à beaucoup d’obstacles, faire face à beaucoup de propositions indécentes parfois». A l’en croire, «quand il y a une organisation, on pense rarement aux femmes. On est en train de se battre pour qu’à chaque fois qu’il y a un homme sur une scène qu’il y ait une femme. Mais pour cela, il faut qu’on travaille la qualité… ». Elle martèle : «Il ya des propositions indécentes, +quand tu fais ceci pour moi je fais ceci pour toi+. Ce n’est pas très évident quand tu n’as pas un label, un producteur. Ce n’est pas évident de sortir de l’argent de sa propre poche, produire un son. Une vidéo ça coûte très chère. Parfois c’est en face qu’une personne te dit : tu fais ça, je te fais cela. Pour éviter cela, il faut garder la tête sur les épaules et se dire qu’elle n’a pas le droit de proposer cela, une chose pareille».