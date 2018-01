Massacre De Boffa : Fin Des Autopsies, La Remise Des Corps Aux Familles En Cours

Les autopsies pratiquées sur les 13 victimes du massacre de Borofaye survenu samedi dans la forêt classée de Boffa Bayotte sont déja bouclés et la remise des corps aux familles respectives est en cours, a appris, lundi l’APS, auprès d’une autorité administrative.



Certaines familles ont même déjà reçu le certificat de genre de mort aux fins d’inhumation, a informé la même source.

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un grièvement dans une attaque attribuée à des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), samedi après-midi à Boffa, dans le département de Ziguinchor.

Partis en brousse à la recherche de bois, ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l’armée sénégalaise de celles des combattants du MFDC, mouvement combattant pour l’indépendance de la Casamance depuis 1982.

