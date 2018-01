Niane, enfin ! Koulibaly et Niang brillent aussi

L’attaquant sénégalais du FC Metz, Ibrahima Niane, a marqué ses premiers buts en compétition. Kalidou Koulibaly (Naples) et Mbaye Niang ont brillé également.







On attendait ce moment depuis longtemps, et c’est enfin arrivé ce dimanche. L’attaquant sénégalais du FC Metz, Ibrahima Niane, a débloqué son compteur-buts ce week-end. Muet depuis son arrivé en Lorraine durant l’été dernier, l’international U20 du Sénégal a inscrit un doublé ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a été au début et la fin du festival des Messins (0-4) à Dunkerque (club de National). Il a ouvert la marque (44e) et scellé le sort du match (80e). Comme si la trêve avait fait du bien à ce jeune joueur de 18 ans, meilleur artificier de la Ligue 1 sénégalaise 2016-2017 avec 19 pions, qui n’a pas marqué le moindre but en 13 matches dans le championnat élite de France.



Koulibaly guide Naples



Comme Ibrahima Niane, Kalidou Koulibaly a montré la voie du succès à Naples, ce samedi, en match de la 20e journée de Serie A (Italie). Face à la difficulté de ses attaquants à trouver la faille, le leader du championnat a dû s’en remettre au défenseur des Lions. L’ancien sociétaire du Racing Genk (Belgique) a ouvert le score à la 66e minute face au Hellas Vérone (19e, 13 points). L’Espagnol Callejon (78e) a conclu la marque. Naples (51 points) conserve son point d’avance sur son dauphin, Juventus.



Mbaye Niang retrouve le sourire



L’ancien avant-centre du Milan AC, lui, met fin à un passage à vide de 3 mois. Très peu inspiré et de moins en moins titulaire avec Torino (10e, 28 pts), Mbaye Niang a retrouvé le chemin des filets ce samedi lors de la victoire (3-0) contre Bologne (12e, 24 pts). Le Sénégalais a inscrit le deuxième but des siens à la 53e minute. C’est seulement sa seconde réalisation en championnat, cette saison.



Sankharé et Djilo buteurs mais battus



D’autres Sénégalais se sont également illustrés ce week-end. En 32es de finale de Coupe de France, Papy Mison Djilobodji et Younousse Sankharé ont marqué mais ils ont été éliminés. Le premier, défenseur de Dijon, avait égalisé (1-1) sur le terrain de Strasbourg à la 65e minute sur tête, suite à un corner. Les Dijonais ont craqué en prolongation (3-2).



Quant à Sankharé, son club a été sorti par les amateurs de Granville (2-1). Le milieu de terrain sénégalais avait pourtant ouvert le score (37e). Les Girondins n’ont pas été aidés par l’expulsion de trois de leurs éléments, notamment Youssouf Sabaly pour cumul de jaunes (86e).



Adama Coly