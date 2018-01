Quand il s’agit des lister les difficultés de leur localité, les jeunes de la localité de Mbilor peuvent être facilement assimilables à des opposants. Car ce sont des membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) qui sont montés au créneau pour qualifier l’émergence d’utopie chez eux.







Mbilor, situé à une dizaine de kilomètres de la commune de Richard-Toll, en allant à Dagana, souffre le martyre. Cette bourgade est laissée à elle-même. Une situation décriée avec véhémence par les jeunes républicains. Ils ont profité du lancement de leurs premières activités de massification pour monter sur leurs grands chevaux. Histoire de montrer que presque rien ne va, les jeunes de la localité, membres du parti au pouvoir, ont énuméré les problèmes de leur localité, secteur par secteur, avant de lancer un appel aux coordonnateurs du Puma et du Pudc afin de bénéficier de ces programmes. Les membres de la Cojer ont tiré sur le programme des bourses familiales. Cheikh Ahmet Tidiane Sarr, coordonnateur de la Cojer de Mbilor, de révéler qu’aucune famille de la zone ne bénéficie de ces bourses. ‘’On ne comprend pas ce qui se passe, c’est comme si Mbilor ne fait pas partie du Sénégal. C’est à travers les médias que nous entendons que ces bourses sont octroyées’’, s’est-il offusqué.



Pour ce jeune, l’émergence est une utopie, dans leur localité. ‘’Les axes prioritaires du Pse, comme l’agriculture, la santé et le social, entre autres, ne sont pas bien pris en compte’’, a-t-il avancé. Malgré leur engagement auprès de Macky Sall, ils lui ont manifesté leur courroux, car, selon eux, les problèmes sont nombreux à Mbilor. Dans le secteur de l’agriculture, par exemple, le chef de l’Etat leur avait promis l’aménagement de 300 hectares dans le casier agricole, mais rien n’a été fait. ‘’Nous profitons de cette édition de nos activités pour lancer un appel au coordonnateur du Puma, car on a lu, à travers la presse, qu’une enveloppe de 133 milliards de francs Cfa a été dégagée pour la région de Saint-Louis pour relancer les activités socio-économiques’’, a interpellé le coordonnateur de la Cojer.



Autre secteur, les télécommunications. Téléphoner à Mbilor est une vraie épreuve. ‘’Nous montons sur des arbres, sur des toits pour avoir le réseau, sinon c’est celui de la Mauritanie qui est en marche’’, se désole le jeune Ahmet Tidiane Sarr. Dépité, ce républicain affirme que la santé et l’éducation trainent des difficultés incommensurables. ‘’Nos femmes perdent la vie en donnant naissance, faute de sage-femme. Le poste de santé n’existe que de nom et les élèves parcourent 5 km pour se rendre au collège’’, se plaint-il.



A Mbilor, beaucoup de jeunes sont sans emploi, malgré leurs diplômes. Ainsi, ils demandent à l’Etat d’ouvrir dans cette zone des usines et des centres de formation pour lutter contre le chômage et l’exode rural.



Malgré cette frustration, ces jeunes se disent déterminés à massifier l’Apr en vue de réélire Macky Sall. ‘’Le chef de l’Etat est en train de tout faire pour réduire les inégalités entre les communes du pays. Nous croyons fermement qu’avec un second mandat, Macky Sall mènera définitivement le pays à l’émergence’’, soutiennent-ils. Ils demandent le resserrement des rangs du parti à Dagana. Les jeunes ont, par la même occasion, procédé à des activités citoyennes comme le nettoiement et le reboisement.



Fara Sylla (Saint-Louis)