Plus de 13 milliards FCFA de dettes islamiques à rembourser par le Sénégal le 18 janvier 2018

L’Etat du Sénégal, via le trésor public, va procéder le 18 janvier 2018 au remboursement de son emprunt obligataire islamique dénommé « SUKUK Etat du Sénégal 6,25% 2014- 2018 » pour un montant de 13,302 milliards FCFA (environ 21,284 millions de dollars), a appris lundi APA auprès du ministère de l’économie, des finances et du plan.



Ce montant couvre à la fois la marge semestrielle et le remboursement partiel du capital.



L’Etat du Sénégal avait procédé, du 23 juin au 18 juillet 2014 pour la première fois dans le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), au lancement d’un Sukuk ou obligation islamique pour un montant de 100 milliards FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar).



L’émetteur avait fixé la marge de profit (en lieu et place d’un taux d’intérêt interdit par la loi islamique) à verser aux investisseurs à 6,25% par an. L’emprunt islamique, d’une durée de 5 ans, couvrait la période 2014 à 2018.



L’opération avait été un franc succès. Par la suite, le gouvernement sénégalais avait inspiré d’autres pays de l’espace UEMOA à saisir les opportunités énormes que présentent les obligations islamiques pour le financement de leur économie.



MS/od/APA