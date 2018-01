Sénégal : Banque Atlantique soutient la lutte contre la précarité énergétique en milieu rural à travers un programme d’électrification solaire

Dakar, le 08 janvier 2018



Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc annonce la signature d’une convention à Dakar, le 29 décembre 2017, entre MM. Mostafa DAFIR et Sunday EGBEOLA respectivement Directeur Général de la banque et Président de SUNTAEG Energy, partenaire technique du Ministère de l’Education Nationale du Sénégal. La convention porte sur le soutien d’un programme d’électrification d’écoles élémentaires.

Dans ce cadre, Banque Atlantique financera une solution d’électrification individuelle solaire en faveur de 6 écoles localisées en milieu rural, précisément dans les départements de Thiès, Mbour, Kaolack, Saint Louis, Louga et Touba. Cette initiative poursuit un double objectif. D’une part lutter contre la précarité énergétique en zone rurale en favorisant l’accès à l’énergie pour l’éducation des jeunes, d’autre part, accompagner la politique de développement et d’inclusion sociale du Gouvernement sénégalais en matière d’électrification des territoires de province.

Déjà engagée dans le domaine de l’éducation, Banque Atlantique a initié ces cinq dernières années une série d’actions allant de la rénovation d’école à la sensibilisation sur la sécurisation du parcours de l’écolier en passant par le soutien à des ONG notamment celles investies dans la promotion des droits et du bien-être des enfants. L’implication sociale de Banque Atlantique s’étend désormais aux initiatives fortes en lien avec le développement durable, toujours dans le secteur de l’éducation mettant la solidarité au cœur de ses priorités. A travers son engagement pour l’électrification rurale basée sur les énergies renouvelables, Banque Atlantique contribue à l’amélioration des conditions de vie des franges les plus vulnérables de la population confirmant ainsi sa dimension citoyenne.

«Nous amorçons aujourd’hui un programme d’électrification solaire d’écoles élémentaires dans le milieu rural, à travers la signature d’un protocole d’accord qui va lier nos structures autour d’objectifs communs : Contribuer à l’éducation des jeunes en les gardant à l’école ; Contribuer au développement rural ; Impulser l’engagement des inspections académiques et collectivités rurales dans une démarche de proximité pour la sensibilisation des populations et des jeunes en particulier, sur les enjeux des énergies renouvelables. », a déclaré à cette occasion Monsieur Mostafa DAFIR, Directeur Général de Banque Atlantique ».



A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3 ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA :

- Bénin

- Burkina Faso

- Côte d’Ivoire

- Guinée-Bissau

- Mali

- Niger

- Sénégal

- Togo



Banque Atlantique totalise 12 ans de présence dans le paysage bancaire sénégalais et compte un réseau de 18 agences en développement Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

- Banque d’Affaires : Atlantique Finance

- Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

- Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo



Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.



Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement.

Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l’inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d’origine.

Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience

dans la durée.



Contact presse Banque Atlantique

Nom : Fama Beye DIEYE

E-mail : fama.beye@banqueatlantique.net