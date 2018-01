Diourbel: L’Apr et ses alliés déterminés à réélire Macky Sall

L’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) a ouvert une série de concertations avec ses alliés dans les départements pour aider à renforcer "l’esprit d’unité, de solidarité et de cohésion" en perspective de l’élection présidentielle de 2019, a déclaré, dimanche à Diourbel, Nafissatou Diop Cissé.



La présidente du Conseil d’administration du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) qui s’adressait à la presse à la fin d’une réunion avec les mouvements affiliés de Diourbel a appelé à faire preuve "d’unité, de solidarité et de cohésion".



"La campagne est lancée, nous devons resserrer les liens pour pouvoir gagner l’élection présidentielle de 2019" a notamment souligné Mme Cissé qui a lu une lettre de félicitation que le président Macky Sall a adressée aux membres de sa coalition Benno Bokk Yakaar.



"Dans cette missive, le président de la République leur demande de travailler dans l’unité pour gagner au 1er tour la présidentielle de 2019" a-t-elle dit.



Par ailleurs, Mme Cissé a salué "la situation calme" trouvée dans le parti et les mouvements affiliés à Diourbel et entre les leaders.