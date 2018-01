Le mouvement associatif ’’Navétane" est un "socle de développement qui doit être utilisé à bon escient", a affirmé, dimanche à Kaffrine, le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow.



"Les Associations sportives et culturelles (ASC) sont des forces de production et des forces intelligentes qu’il faut utiliser à bon escient. Le mouvement +Navétane+ est un socle de développement qui doit être utilisé à bon escient’, a dit M. Sow à des journalistes à la fin d’un tournoi de football dont il était le parrain.



La finale a été présidée par le ministre des Sports, Matar Bâ, en présence de membres de la FSF, du préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, et de l’adjoint au gouverneur de Kaffrine, Cheikh Ndiaye.



Abdoulaye Seydou Sow a reconnu que le mouvement associatif connait des difficultés, invitant ses acteurs à avoir comme priorité l’intérêt de la jeunesse. "Le mouvement Navétane est avant tout une affaire de jeunes", a ajouté M. Sow qui se défini comme ’’un produit’’ du "Navétane".