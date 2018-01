Le CCC appelle le gouvernement à “faire avec sérénité la lumière et toute la lumière“ sur la tuerie de Boffa

Le Collectif des cadres casamançais (CCC) appelle le gouvernement à "faire avec sérénité la lumière et toute la lumière" sur l’assassinat de 13 jeunes à Boffa et à "poursuivre avec responsabilité le dialogue et les efforts de recherche et de consolidation de la paix" en Casamance.



Dans un communiqué reçu à l’APS, le CCC a condamné "fermement cette tuerie, que rien ne justifie, en ces temps d’accalmie et de progrès substantiels enregistrés dans le dialogue pour le retour définitif de la paix dans notre chère région".



Il "réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner dans la justice et l’équité l’Etat à la réussite de cette mission, qui interpelle toutes les forces vives de notre pays".