Ligue 1 - 7e Journée: Génération Foot reprend la tête, Stade de Mbour nouveau dauphin

L’Académie Génération Foot a repris la première place du classement de Ligue 1, suivie du Stade de Mbour, à l’issue de la 7e journée.



Génération Foot ne s’est pas loupée. Les Académiciens de Déni Birame Ndao sont revenus à la première place du classement (14 pts) grâce à leur victoire contre Teungueth FC (10e, 8 pts). Les hommes du coach Olivier Perrin ont fait le service minimum, samedi, en s’imposant sur le plus petit score (1-0). L’équipe rufisquoise recule d’un rang (10e, 8 pts). La Sonacos, leader à l’issue de la 6e journée grâce à sa victoire contre GF, occupe la 4e place (12 pts) en raison de son match reporté contre Guédiawaye FC (14e, 1 pt).



Le Stade de Mbour (13 pts) est le nouveau dauphin de GF. Les Mbourois ont frappé fort hier, en étrillant (3-0) le Casa Sport, au stade Caroline Faye. Thierno Thioub a été le grand artisan de la victoire de son équipe grâce à son triplé. Il devient le meilleur buteur avec 6 réalisations. Les choses se compliquent davantage pour le Casa. A cause de cette deuxième défaite d’affilée, les Ziguinchorois sont relégués à la 12e place, à égalité de points (4 pts) avec le premier relégable, Diambars. Ce dernier a concédé le nul (0-0), samedi, sur sa pelouse contre Dakar Sacré-Cœur (11e, 5 pts).



As Douanes dompte Niary Tally



Le podium de la 7e journée est complété par l’As Douanes. Les Gabelous ont dominé (2-1) Niary Tally (8e, 9 pts), samedi au stade Léopold Sédar Senghor. C’est la deuxième défaite successive du club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) qui avait pourtant enchaîné 3 victoires (3e, 4e et 5e journées).



Par contre, Mbour Petite Côte a été chassé du podium. Les Pélicans n’ont pas pu réaliser la série de 3 victoires de rang. Néanmoins, le coach Badara Sarr et ses hommes ont arraché le point du nul sur le terrain de la Linguère de Saint-Louis. Menée depuis la 66e minute sur un penalty transformé par Moustapha Diop, Pape Ousmane Sakho a égalisé pour son équipe à la dernière minute des arrêts de jeu.



Ndiambour écœure Jaraaf



En déplacement au stade Léopold Sédar Senghor, le Ndiambour de Louga a tenu tête au Jaraaf de Dakar. Le coach Malick Diop et ses joueurs ont arraché le nul (2-2). Le club de la Médina, qui voulait poursuivre sur la lancée de sa victoire (2-1) contre le Casa Sport, à Ziguinchor, pour rejoindre le podium, est contraint de rester à la 5e place (11 pts). Par contre les Lougatois sont montés d’un rang (9e, 8 pts).



Résultats



Samedi



Génération Foot - Teungueth FC 1-0



Diambars - Dakar Sacré-Cœur 0-0



Niary Tally - As Douanes 1-2



Jaraaf - Ndiambour 2-2



Dimanche



Linguère - Mbour PC 1-1



Stade de Mbour - Casa Sport 3-0



Guédiawayde FC - Sonacos Reporté



LIGUE 2 - 7E JOURNEE



Samedi



Yeggo - Us Gorée 0-0



Ol. de Ngor - Africa Promo Foot 0-1



Renaissance de Dakar - Duc 1-0



Ndar Guedj - Port 1-2



EJ Fatick - As Pikine 1-1



Dimanche



Cayor Foot - Jamono Fatick 0-0



Keur Madior - Jamono Fatick Reporté