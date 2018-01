Abdou Diouf au Khalife général des Tidianes: “Macky Sall est un bon chef d’État qui travaille bien“

L'ancien président de la République Abdou Diouf s'est rendu à Tivaouane durant le week-end pour présenter ses condoléances à la communauté Tidjane et au Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour après le rappel à Dieu de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum.



Abdou Diouf s'est rendu chez le Khalife et chez Abdou Aziz Sy Al Amine où il a été reçu chaleureusement par les membres de la famille.



Après avoir présenté ses condoléances, le président Abdou Diouf s'est entretenu avec le Khalife Serigne Mbaye Sy Mansour sur la gestion du pays. L'ancien chef de l'État qui a dirigé le Sénégal de 1981 à 200, a dit toute la confiance qu'il a en Macky Sall qui, selon lui, "est un bon chef d'État qui travaille bien". Abdou Diouf a ainsi demandé au Khalife des Tidianes de veiller sur Macky Sall.



"Je vous recommande et vous confie Macky Sall pour le soutenir davantage dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent. J'étais un chef d'État, et par expérience, je sais qu'il est sur la bonne voie", a dit l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).



Serigne Mbaye Sy Mansour a remercié l'ancien président du Sénégal pour son déplacement et a rappelé la profondeur des relations qu'ils entretiennent et qui datent de très longtemps.



Tivaouane a perdu durant l'année 2017 deux Khalife généraux en Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.



MC