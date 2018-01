Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a promis une traque "rude et sans répit".



Déployée depuis samedi, l’armée sénégalaise continue la traque des auteurs du massacre de 13 jeunes dans une forêt de Casamance, région du sud du Sénégal en proie à une rébellion depuis 35 ans mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs années.



Quelque 150 parachutistes avaient été dépêchés samedi pour évacuer les victimes et poursuivre les auteurs de l’attaque, selon un porte-parole de l’armée, le colonel Abdou Ndiaye. « L’armée (…) procède à un ratissage en profondeur. On entend des coups de feu », raconte un habitant du village de Bourafaye Baïnouk, proche des lieux de la tuerie et de Ziguinchor, la principale ville de cette province agricole et touristique frontalière de la Guinée-Bissau et séparée du reste du Sénégal par la Gambie. ... suite de l'article sur Jeune Afrique