La coalition Mankoo Wattu Sénégal s’incline devant la mémoire des victimes du carnage de Ziguinchor

Suite à l’attaque survenue ce samedi dans le département de Ziguinchor, à l’arrondissement de Niaguis dans la forêt de Borofaye par une bande armée, occasionnant la mort de 13 personnes et 6 blessés, Ousmane Faye, le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal après avoir condamné avec la dernière énergie cet acte « barbare », s’incline devant la mémoire des victimes.



Il présente ses condoléances et celle de toute sa Coalition à la Famille des disparus. « Au nom de toute la Coalition Mankoo Wattu Sénégal, je demande à l’Etat du Sénégal de prendre des dispositions nécessaires pour rassurer les populations en panique. Le gouvernement doit sécuriser la zone et traquer rapidement les malfaiteurs des ces actes criminels et les mettre à la disposition de la justice. Vive le Sénégal Vive pour la paix en Casamance », lit-on dans un communiqué.