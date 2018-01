Tuerie de Borofaye : un blesse libéré de l’hôpital, 3 autres évacués à Dakar (Directeur)

Ziguinchor – Un des survivants de l’attaque de Borofaye s’est remis de sa blessure et a regagné son domicile, tandis que trois parmi les cinq blessés restants ont été évacués par vol militaire vers des centres de soins spécialisés à Dakar, a confié le directeur du centre régional hospitalier de Ziguinchor (sud) Martial Coly Bop.



‘’La prise en charge sanitaire des blessés se déroule normalement. Un blessé a été libéré par le corps médical. Il a rejoint les siens. Deux autres sont toujours internés mais leur situation est très stable. Mais, il y a trois blessés qui viennent d’être évacués à Dakar par un vol militaire pour des soins plus approfondis’’, a expliqué Martial Coly Bop.



Il a ajouté que les blessés évacués ont surtout besoin des soins en ‘’chirurgie-vasculaire et en neurochirurgie’’, compte tenu de leur état critique.



