Massacre de Borofaye : le grand parti indigné

Dakar - Le Grand Parti a exprimé dimanche sa ‘’vive indignation’’ après le massacre de 13 personnes dans la forêt de Borofaye, dans l’arrondissement de Niassya.



Ces 13 personnes ont péri sous les balles de plusieurs hommes armés qui les ont interceptées dans la brousse, alors qu’elles étaient à la recherche de bois. Six autres personnes ont été blessées dans la fusillade lors de laquelle les assaillants ont obligé les victimes à se coucher à même le sol.



Le Grand Parti estime que ‘’de tels agissements ne doivent pas rester impunis’’ et ‘’exige du gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures idoines afin de rechercher et de mettre hors d’état de nuire les auteurs de tels actes pour que force reste à la loi’’.



‘’Face à cette situation, nous en appelons à la responsabilité du Président Macky Sall et de son gouvernement pour engager sine die, avec sérénité et esprit républicain, les concertations appropriées avec toutes les forces vives de la Nation pour le retour de la sécurité et de la paix définitive en Casamance’’, poursuit le communiqué.



Le Grand Parti ‘’présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la Nation sénégalaise tout en souhaitant un prompt rétablissement aux [6] blessés’’.



ASG