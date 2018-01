Dakar 2018/1re étape: Al-Attiyah le plus rapide, Loeb à cinq minutes

Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) a remporté ce samedi 6 janvier la 1re spéciale du Dakar 2018 entre Lima et Pisco (Pérou), tandis que l'attendu Sébastien Loeb (Peugeot) a terminé à plus de 5 min 37 sec en raison de freins défaillants. Al-Attiyah, avec son copilote français Matthieu Baumel, a bouclé le parcours sablonneux de 31 km en 21 min 51, soit respectivement 25 et 34 secondes de mieux que son coéquipier sud-africain Bernhard Ten Brinke et le Péruvien Nicolas Fuchs (Borgward). Le Britannique Sam Sunderland (KTM), tenant du titre, a remporté quant à la première spéciale moto devant le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) et le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). ... suite de l'article sur RFI