Sénégal: la chanteuse France Gall, une Dakaroise d’adoption

France Gall s'est éteinte ce dimanche 7 janvier 2017. Elle a été emportée par un cancer à l'âge de 70 ans. Icône de la chanson française depuis sa plus tendre jeunesse dans les années 1960, la chanteuse avait aussi, au fil des ans, tissé un lien particulier avec l'Afrique, et plus particulièrement le Sénégal, qu'elle avait découvert au cours d'un voyage au milieu des années 1980. Elle possédait une maison sur l'île de Ngor.



Au cours des années 1980, le milieu artistique français se passionne pour les œuvres humanitaires. C'est l'époque du « charity-spectacle » et France Gall, avec son époux, l'auteur-compositeur Michel Berger, sont de ceux-là. Notamment en 1985 pendant la famine en Ethiopie.



C'est à cette période que France Gall découvre le Sénégal. Elle expliquera des années plus tard avoir rencontré, lors de ce périple, une mère de famille déshéritée qui lui demande d'adopter son fis, Babacar. Bouleversée, l'artiste française décide d'en faire plus. ... suite de l'article sur RFI