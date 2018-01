Sénégal: une délégation ministérielle à Ziguinchor après le massacre en Casamance

© Autre presse par Dr Aly Ngouille Ndiaye, Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique





Au Sénégal, suite à l’attaque brutale dans une forêt de Casamance lors de laquelle 13 civils ont été tués, samedi 6 janvier, une délégation ministérielle conduite par le ministre de l’Intérieur s'est rendue ce dimanche à Ziguinchor, la capitale régionale. Les 13 jeunes qui coupaient du bois ont été abattus par un groupe armé non identifié. Le président Macky Sall a dénoncé, dès samedi, « une attaque d’une rare barbarie ».



L’armée est toujours à la recherche des auteurs de l’assaut qui n’ont pas été formellement identifiés. A Dakar, l’annonce de ce massacre est particulièrement douloureuse. Une délégation ministérielle s'est rendue en Casamance ce dimanche.



Une décision prise à la suite de la convocation, dans la soirée de samedi, d’un Conseil national de sécurité entre les forces de Défense, certains ministres et le président de la République sénégalais, Macky Sall, qui a demandé à ce que les auteurs du crime « soient recherchés et traduits en justice ». ... suite de l'article sur RFI