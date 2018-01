Dakar (Sénégal) - Un deuil national de deux (2) jours, a été décrété à compter du lundi pour honorer la mémoire des victimes de l’attaque armée survenue, le samedi 6 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor, annonce un communiqué parvenu dimanche a APA.



Pendant cette période, le drapeau national sera mis en berne et des minutes de silence seront observées durant toutes les cérémonies officielles, précise la source.



Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance sont interdits sur l’étendue du territoire national, ajoute le communiqué.



UN communiqué officiel publié au lendemain de l’attaque, rappelle que le drame s’est déroulé vers samedi vers 16h30 dans la forêt de Borofaye (arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor) où ‘’de paisibles populations’’ ont été encerclées par des hommes armés.



Ouvrant le feu, ils ont tué ‘’treize (13) jeunes hommes dont dix par balles, deux par armes blanches et un brûlé’’, renseigne le communiqué, ajoutant que ‘’L'attaque a également eu pour conséquence sept (7) blessés par balles, dont un blessé grave’’.



En proie à une rébellion déclenchée en 1982 par le Mouvement indépendantiste des forces démocratiques de Casamance (MFDC), la région naturelle de Casamance avait recouvré ces dernières années son calme, laissant croire à une issue vers une paix définitive.



OF