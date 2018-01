Le Sénégal observera un deuil national de deux jours à partir du lundi 8 janvier. C’est le président de la République Macky Sall qui l’a décrété après la tuerie survenue en Casamance, samedi et qui a causé la mort de 13 jeunes hommes tués par des bandes armées dans la forêt casamançaise.



"Le président de la République a décrété un deuil national de deux (2) jours, à compter du lundi 8 janvier 2018, pour honorer la mémoire des victimes de l’attaque armée survenue, le 6 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor", note un communiqué de la présidence de la République.



Cette attaque menée en Casamance intervient après une longue période d’accalmie dans la région. Le massacre des 13 jeunes hommes a été une grosse surprise pour beaucoup d’observateurs de la crise casamançaise.



D’ailleurs, le président de la République avait longuement la question de la paix en Casamance lors de ses vœux dans son discours à la Nation du 31 décembre. Macky Sall avait appelé à aller vers une paix "sans vainqueur ni vaincu".



La période de deuil sera marquée par la mise en berne du drapeau national sur le territoire national. Des minutes de silence seront également observées. "Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance sont interdits sur l’étendue du territoire national."



Le ministre de l’Intérieur et une forte délégation gouvernementale se sont rendus au chevet des blessés. Le gouvernement promet que les auteurs de ce massacre seront traqués et traduits en justice.



MC