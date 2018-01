Le gouvernement sénégalais a pris "toutes les dispositions" pour "retrouver et sanctionner" les auteurs de la tuerie de 13 jeunes survenue samedi en Casamance dans le sud pays, a dit le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, dimanche.



M. Ndiaye conduisait une délégation ministérielle pour "évaluer la situation sécuritaire" et présenter les condoléances aux familles des victimes.



Il a indiqué que l’enquête suit son cours et qu’une traque "rude et sans répit" sera menée pour retrouver les auteurs de cette tuerie. "Nous irons jusqu’au bout de l’enquête pour traquer et identifier les auteurs", a martelé M. Ndiaye.



De jeunes gengs étaient partis en brousse à la recherche de bois aux environs de la ville de Ziguinchor et auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l’armée sénégalaise de celles des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Ils ont été "surpris dans la forêt classée de Boffa par une bande de 15 hommes qui les ont attaqués, tuant certains d’entre eux et blessant les autres", selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le chef de la Direction de l’Information et des Relations publiques de l’armée sénégalaise, le colonel Abdoul Ndiaye.



Dans un communiqué, le gouvernement sénégalais a lancé un appel au calme aux populations de la région de la Casamance, leur demandant de ne pas céder à la peur. Il a réitéré "son engagement à faire régner l’ordre et la sécurité sur l’ensemble du territoire national".



Dimanche dernier, le président Macky Sall a lancé dans son message de Nouvel An un "appel solennel" à l’endroit du MFDC pour "la consolidation de la paix" en Casamance, où sévit une rébellion indépendantiste depuis plus de 30 ans.



Des pourparlers de paix sont en cours depuis 2013 et une accalmie y est notée depuis plusieurs années, qui a permis une reprise des activités économiques. F