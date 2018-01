‘’Idy est une personnalité incontournable dans la coalition Mankoo’’

Selon l’enseignant chercheur en science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Idrissa Seck a tous les atouts pour être le candidat de la Coalition Mankoo Taxawu Senegaal à la présidentielle de 2019.



Comment appréciez-vous la déclaration de Bamba Fall qui n’écarte pas la possibilité de soutenir Idrissa Seck, en cas de condamnation de Khalifa Sall ?



Bamba Fall a donné un sentiment personnel par rapport à la situation politique où se trouve sa coalition. Mais ça n’engage pas toute la coalition. On peut entrevoir, comme étant un proche de Khalifa Sall, que l’annonce qu’il a faite, naturellement, n’est pas fortuite. Il l’a bien pensée et ça pourrait être quelque chose de partagée entre les différents leaders de cette coalition. S’il a pris la responsabilité de le dire, c’est que quelque part, la candidature d’Idrissa Seck pour Mankoo semble être envisageable. Dans ce cas de figure, à partir du moment où le candidat naturel de la coalition, qui est Khalifa Sall, se trouve dans une situation judiciaire dont l’issue est incertaine pour eux en termes politique. S’il est condamné, cela veut dire tout simplement qu’il faut un plan B et, naturellement, Idrissa Seck serait le candidat de cette coalition. On peut faire cette lecture. Mais reste que le débat n’est pas encore posé au sein de la coalition et que le fait de faire cette annonce constitue en réalité une attitude de positionnement pour démontrer que la coalition a bien d’autres candidats, au cas où Khalifa Sall ne serait pas disponible.



On a vu les partisans de Malick Gakou se cotiser pour réunir sa caution. Est-ce que le leader du Grand parti n’est pas lui aussi dans une logique de positionnement ?



Oui ! Vous savez, dans ces cas de figure, chacun essaye de trouver un candidat. Il est tout à fait normal que les proches de Malick Gakou annoncent eux aussi l’éventuelle candidature de ce dernier. Mais tout reste à être discuté au sein de cette coalition. Dans tous les cas, on choisira peut être le meilleur candidat, celui qui est doté d’atouts pour être présidentiable. C’est le candidat qui sera retenu. Je crois que ça va instaurer le débat et c’est tout à fait normal. Dans une coalition, la démocratie doit être prônée. Chaque groupe peut proposer un candidat, mais c’est autour de réunions, de discussions qu’on peut trouver un compromis sur une candidature unique. C’est tout à fait normal qu’il y ait cette proposition.



Pensez-vous que la question de la candidature va être facile à régler au niveau de cette coalition ?



Ce ne sera pas simple, tout comme ce ne le sera pas pour les autres. En dehors de Benno Bokk Yaakaar où le candidat sera Macky Sall, dans les autres coalitions, ce ne sera pas du tout facile. La proposition qui serait plutôt salutaire pour ces coalitions de l’opposition, c’est d’aboutir à une candidature unique. Il y a un enjeu important. Si on analyse bien la situation, ç’aurait été une meilleure solution de se positionner pour ces élections, que l’opposition soit unie autour d’une seule candidature. C’est possible parce qu’il faudra poser le débat et en discuter avec les autres coalitions pour trouver un compromis autour d’une personne.



Est-ce que Mts ne risque pas de se retrouver dans la même situation que Benno Siggil Senegaal en 2012 ?



Tout est possible, en perspective de ces élections. Mais il faudra qu’on dépasse les contradictions ou les querelles de personnes pour s’inscrire dans une logique collective et au regard aussi des enjeux. On ne peut pas proposer un candidat pour lequel il n’y a aucun espoir pour être sérieux devant celui de la majorité. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut donc réfléchir par rapport aux uns, par rapport à leurs atouts, leurs expériences, leurs qualités et leurs capacités à communiquer. Parce qu’il y en a certains qui ont du mal à communiquer. Il faut le dire. Leurs communications ne passent pas. Donc il faudra trouver quelqu’un qui a beaucoup d’expériences, qui communique bien, qui a la capacité de mobiliser autour d’un projet. Je pense que c’est cette personne qu’il leur faut pour pouvoir vraiment compétir pour les élections présidentielles.



Qui d’Idrissa Seck, de Malick Gakou et de Cheikh Bamba Dièye pourrait faire l’affaire dans ce cas ?



Parmi les trois que vous citez, je pense qu’Idrissa Seck semble être à l’avance. C’est quelqu’un qui a beaucoup de capacités, beaucoup d’expériences, qui communique très bien. Mais qui a aussi un handicap. Il faut revoir sa trajectoire politique et tout cela. Au niveau de l’opinion, il faut voir l’image d’Idrissa Seck, est-ce qu’il a pu se débarrasser de certaines scories pour pouvoir apparaitre comme quelqu’un de net ? C’est une grande question parce que quand on regarde sa trajectoire politique, ses démêlés avec Abdoulaye Wade, l’image qu’il a donnée, les tergiversations, les propositions de vice-président, sa position paradoxale par rapport à toutes ces questions, est-ce que les Sénégalais l’ont oublié pour qu’il puisse apparaître comme quelqu’un devant constituer une alternative et représenter un candidat sérieux par rapport à la majorité ?



Avec les déboires juridiques de Khalifa Sall, on a l’impression que la situation lui est favorable.



Effectivement. Il apparait, aujourd’hui, comme une personnalité incontournable. D’ailleurs, il a fait le calcul parce que ce n’est pas pour rien qu’il était présent au procès de Khalifa Sall. Il fait des calculs politiques parce qu’il joue le jeu de la communication d’être présent et d’être visible. C’est ça aussi l’homme politique, jouer sur ces images, être visible et intervenir sur des questions d’actualité. Il a une maitrise de la situation des dossiers qu’il connait très bien ; il a été Premier ministre. Il a de l’expérience, il connait bien le Parti démocratique sénégalais, malgré les quelques problèmes avec ses proches. Dans sa coalition, il apparait incontournable. Naturellement, il a des atouts politiques.



En voulant isoler le maire de Dakar Khalifa Sall, est-ce que le régime n’est pas en train de renforcer Idrissa Seck ?



C’est involontaire, me semble-t-il. Mais toujours est-il qu’il a aussi des handicaps et il ne faut pas perdre de vue cet aspect au niveau de l’opinion publique. On se rappelle quelques problèmes qu’il a eus dans ses positions politiques. Est-ce que l’opinion publique a oublié ? C’est la question qu’il faut se poser. L’opinion publique est flexible. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle certains spécialistes doutent de son existence. Parce que c’est tout un processus de construction et de déconstruction. Cette image peut donc se reconstruire. Même s’il a eu des problèmes avant, maintenant il apparait comme quelqu’un de très posé, qui accepte des compromis parce qu’il n’a pas voulu se mettre en évidence au début et il accepte de jouer le second rang provisoirement. Il fait ses calculs et il se positionne. Il pourrait être incontournable dans ce cas de figure, compte tenu de la situation qui découlera du procès de Khalifa Sall.



Quelles sont, selon vous, ses chances d’être élu président ?



Moi, je suis un peu réservé. On entend toujours le même discours. Je pense qu’il n’y a pas de changement dans le discours qui reste très idéologique. Compte tenu de la situation et des évolutions, on a besoin d’un président de rupture. Rupture dans le discours et dans les pratiques politiques. Parce qu’il faut penser à l’intérêt général plutôt qu’à l’esprit de clan ou de groupe. Il faudra dépasser cela et puis faire des gestes forts pour les Sénégalais qui n’attendent que ça au niveau du pouvoir d’achat, de la santé, de la création d’emplois, etc. Ils n’attendent que ça pour pouvoir tourner cette page difficile et s’inscrire dans un avenir prometteur par rapport aux ressources disponibles.





Assane Mbaye