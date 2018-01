Sénégal : légère baisse du prix du kg de farine de blé en novembre 2017

Le prix du kilogramme de farine de blé au Sénégal a connu un léger recul de 0,8%, en rythme mensuel, au mois de novembre 2017 par rapport au mois précédent, a appris samedi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Cette denrée alimentaire s’échangeait sur le marché local à 409 FCFA contre 413 FCFA au mois d’octobre 2017, soit un repli de 4 FCFA en valeur absolue.



Sur le marché international, après le rebond de 1,2% enregistré au mois d’octobre 2017, le cours du blé tendre français a baissé de nouveau, de 0,8%, en novembre 2017.



En glissement annuel, il a, par contre, progressé de 5,9% sur les onze premiers mois de 2017.



Pour décembre 2017, les prévisions du département américain de l’agriculture (USDA) tablent sur une offre mondiale de blé de 1010,5 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, en hausses respectives de 0,3% et 1,6% par rapport à celles de novembre 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017.



De même, les prévisions de décembre 2017 de la demande mondiale de blé pour la campagne 2017-2018 (742,1 millions de tonnes) ont progressé de 0,3%, respectivement, par rapport aux prévisions de novembre 2017 et aux estimations de 2016-2017.





