Financement du siège de l’Apr : Les montants et les noms des premiers donateurs

L'Apr est bien parti pour boucler le financement de son futur siège. En une soirée, le parti présidentiel a amassé 366 millions de francs Cfa pour l'infrastructure qui sera érigée sur 2000 m2 à Sotrac Mermoz, près du dépôt de Dakar Dem Dikk.



Selon L'Observateur, qui a levé le lièvre, cette somme a été mobilisée, en un temps record, lors du dernier Secrétariat exécutif des Beige-Marron. Et L'Obs de dévoiler la liste des premiers donateurs qui ont "mis la main à la poche". Des membres de gouvernements, DG, sont, entre autres, cités.



Après l'aperiste en chef, en bon samaritain, qui a casqué 50 millions FCFA, le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, et le ministre des Finances, Amadou Bâ, ont déboursé chacun 20 millions. La présidente du CESE, Aminata Tall, les ministres Cheikh Kanté, Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Faye, le député Farba Ngom et l'homme d'affaires Kalidou Wague ont mis sur la table, chacun, 10 millions.



Ce n'est pas tout. Le tout nouveau DG du journal Le Soleil, Yakham Mbaye, les ministres Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang, le secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye, Moustapha Cisse Lô, ont donné chacun 5 millions. Pape Samba Diop, chef de cabinet de Macky Sall (3 millions), Abdou Fall (2 millions), Abdoul Aziz Mbaye (2 millions), Abdoulaye Badji (2 millions), Me Nafissatou Diop Cissé (2 millions), Abdourahmane Ndiaye, secrétaire politique, (2 millions), Thérèse Faye (2 millions) et Luc Sarr (1 millions) ont également émis la main à la poche.



D'autres souscriptions devraient tomber. L'Apr cherchant un peu plus d'un milliard pour financer son siège.



Selon L'Obs, deux comités de gestion sont mis sur pied pour ce projet. L'un, chargé de réfléchir sur les moyens d'élargir les contributions, excepté les entreprises privées, est composé d'Abdou Mbow, Awa Niang, Yakham Mbaye, Daouda Dia, Me Nafissatou Cisse, Pape Maël Thiam, Zahra Iyane Thiam, Abou Abel Thiam et Pape Samba Diop.



L'autre, appelé Comité technique, sera en relation avec les architectes pour l'attribution des locaux. Il est composé de Mor Ngom, Mbaye Ndiaye et Ouma Guèye.